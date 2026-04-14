“Fue desesperante”: Luciana Salazar reveló que sufrió abuso y estremeció con su relato

Luciana Salazar sorprendió al revelar públicamente que sufrió situaciones de abuso durante su carrera en los medios de comunicación. La confesión ocurrió durante una entrevista donde la mediática habló sobre experiencias difíciles que atravesó en el ambiente artístico.

Consultada de forma directa sobre si había sufrido abusos sexuales, Salazar respondió con firmeza: “Sí”. Luego intentó relativizar lo vivido al señalar que no sabía si llamarlo “mini abusos”, aunque el conductor la interrumpió para remarcar: “Todo es abuso”.

La modelo y actriz relató uno de los episodios más impactantes que vivió en su juventud, cuando una persona del medio la arrinconó contra una pared e intentó besarla por la fuerza. “Si alguien te está poniendo frente a una pared, te quiere besar, es un abuso”, expresó.

Luciana Salazar confesó que sufrió abuso en el ambiente artístico

Salazar explicó que durante mucho tiempo creyó que aquello podía considerarse acoso, pero que luego comprendió que, al existir contacto físico forzado, se trataba de abuso. También aclaró que el hecho ocurrió cuando ya era mayor de edad y que el agresor pertenecía al ambiente artístico, aunque evitó revelar su identidad.

Las declaraciones reflotaron una entrevista previa que la mediática había brindado años atrás, donde recordó con más detalle aquel episodio ocurrido cuando tenía 22 años. En ese entonces relató que el agresor la sujetó de los brazos, la empujó contra una pared e intentó obligarla a besarlo mientras le insistía verbalmente.

“Fue desesperante, no sabía cómo sacármelo de encima”, recordó. Según contó, buscó ayuda en la productora del programa, quien intervino para frenar la situación.

Pese al impacto emocional, Luciana aseguró que continuó trabajando en el medio y volvió a cruzarse con esa persona en distintas oportunidades a lo largo de su carrera.

La confesión de la mediática generó repercusión en redes sociales y volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el abuso y el acoso dentro de la industria del espectáculo.

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