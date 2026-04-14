Atención rentistas y derechohabientes: Senasir anuncia el pago de reintegros por incremento anual

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) oficializó el inicio del proceso para el pago de reintegros derivados del Incremento Anual Inversamente Proporcional de la gestión 2026. Esta medida financiera está dirigida específicamente al periodo comprendido entre enero y marzo de la presente gestión para beneficiarios seleccionados.

Los interesados, que incluyen a hijos de rentistas, derechohabientes o antiguos beneficiarios de rentas de orfandad, deben presentar su solicitud formal ante la institución. La normativa vigente busca regularizar los montos adeudados a quienes cumplan con las condiciones legales establecidas en el comunicado oficial.

Población habilitada para el cobro

La entidad ha delimitado tres grupos específicos que pueden acceder a este beneficio económico tras la evaluación de sus expedientes. Los casos contemplados para esta convocatoria son los siguientes:

Titulares de renta fallecidos: Aquellos que perdieron la vida entre el 16 de enero y el 15 de marzo de 2026 sin derechohabientes vigentes.

Aquellos que perdieron la vida entre el 16 de enero y el 15 de marzo de 2026 sin derechohabientes vigentes. Derechohabientes fallecidos: Viudas o viudos cuyo deceso se haya registrado en el mismo intervalo de tiempo mencionado anteriormente.

Viudas o viudos cuyo deceso se haya registrado en el mismo intervalo de tiempo mencionado anteriormente. Rentas de orfandad: Beneficiarios cuya prestación fue suspendida por haber alcanzado la mayoría de edad de 19 años en dicho trimestre.

Plazos y procesamiento administrativo

La administración del Senasir estableció que la fecha límite impostergable para la recepción de solicitudes de pago es el próximo 30 de junio de 2026. Es fundamental que los ciudadanos realicen sus trámites de manera oportuna para evitar quedar fuera de la planilla de procesamiento masivo.

Una vez recibidas todas las carpetas, el sistema estatal procederá a la consolidación de los datos mediante una planilla adicional programada para el mes de julio. Este paso técnico es indispensable para verificar la transparencia en la distribución de los recursos públicos destinados al sector pasivo.

Fecha efectiva de los desembolsos

La etapa final de este operativo institucional culminará con el pago efectivo de los montos correspondientes a partir del mes de agosto de 2026. Los beneficiarios podrán disponer de sus fondos según los mecanismos de cobro habituales que dispone la entidad en todo el territorio nacional.

Esta actualización económica responde a la política de ajustes inversamente proporcionales que busca favorecer a quienes perciben menores ingresos dentro del sistema. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales digitales oficiales de la entidad para conocer cualquier ajuste de último minuto.

Imagen: Facebook SENASIR.

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