Lo que revela tu postura al dormir sobre tu salud y tu personalidad

La forma en la que una persona duerme cada noche no solo puede influir en su descanso, sino también dar pistas sobre su salud y su manera de ser.

Según especialistas de Sleep Foundation y Harvard Health, la postura elegida para dormir puede afectar la respiración, la circulación, la digestión y la espalda. Además, algunos estudios sugieren que también podría estar relacionada con ciertos rasgos de personalidad.

Sin embargo, los expertos aclaran que no existe evidencia suficiente para asegurar que una postura define por completo el carácter de una persona.

La posición fetal, la más común

Dormir de costado con las piernas y brazos doblados hacia el pecho, en posición fetal, es la postura más elegida.

Más del 40% de las personas duerme así y suele asociarse a personas sensibles, reservadas o que buscan protección emocional.

Desde el punto de vista de la salud, esta posición ayuda a mantener abiertas las vías respiratorias, reduce los ronquidos y puede aliviar el reflujo.

Dormir de lado, una de las mejores opciones

La postura lateral, con el cuerpo recto y los brazos estirados, suele vincularse con personas sociables, abiertas y confiadas.

También es una de las posiciones más recomendadas porque mantiene la columna alineada y favorece la respiración.

Dormir sobre el lado izquierdo, además, puede ser beneficioso para personas con reflujo o embarazadas, ya que mejora la circulación.

Boca arriba: beneficios y riesgos

Dormir boca arriba puede ayudar a mantener la espalda recta y aliviar dolores cervicales.

Esta postura suele asociarse a personas seguras, tranquilas y reservadas.

Sin embargo, también puede aumentar los ronquidos y empeorar problemas como la apnea del sueño.

Boca abajo, la menos recomendada

La posición boca abajo es la que más molestias suele generar. Puede provocar dolor en el cuello, la espalda y los hombros, además de dificultar una respiración cómoda.

Aun así, algunos especialistas la vinculan con personas sociables, extrovertidas y sensibles a la crítica.

Otras posiciones curiosas

Hay otras posturas menos frecuentes que también llaman la atención de los expertos.

Dormir abrazando una almohada suele asociarse a personas que buscan seguridad y confort emocional.

La posición de “estrella de mar”, con los brazos cerca de la cabeza, se relaciona con personas abiertas y dispuestas a escuchar.

También existe la postura “pensador”, una variante fetal con una mano sobre el mentón, que podría reflejar introspección y autocrítica.

Lo más importante: dormir cómodo

Los especialistas coinciden en que no existe una única postura ideal para todos.

Lo más importante es lograr un descanso cómodo y reparador, con un buen colchón y una almohada adecuada.

Si aparecen dolores frecuentes, ronquidos intensos o problemas para dormir, recomiendan consultar con un médico para encontrar la postura más adecuada según cada caso.

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