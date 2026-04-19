Boca festejó en el Monumental: venció a River con un gol de Leandro Paredes

Boca Juniors se quedó con una nueva edición del Superclásico al derrotar 1 a 0 a River Plate en el Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura.

El único gol del partido lo convirtió Leandro Paredes, que marcó de penal después de una mano de Lautaro Rivero sancionada por el VAR en los minutos finales del primer tiempo.

El encuentro tuvo pocas situaciones claras de gol y se jugó con mucha intensidad, pero con escasa precisión en los metros finales.

Uno de los primeros golpes para River fue la lesión de Sebastián Driussi, que tuvo que dejar la cancha y fue reemplazado por Maximiliano Salas.

En Boca también hubo preocupación por el estado físico de Leandro Paredes, quien no pudo completar el partido y terminó siendo sustituido por Ander Herrera.

Con este triunfo, los dirigidos por Claudio Úbeda alcanzaron el tercer puesto de la Zona A con 24 puntos.

Por su parte, River Plate continúa segundo en la Zona B con 26 unidades, pese a la derrota en el clásico.

En la próxima fecha, Boca visitará a Defensa y Justicia el jueves 23 desde las 20, mientras que River recibirá a Aldosivi el sábado 25 a las 21:30.

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