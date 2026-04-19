Impactante video: el momento en que un auto del Rally Sudamericano atropelló al público

Una jornada de adrenalina terminó en tragedia este domingo durante una fecha del Rally Sudamericano en Córdoba.

Los videos grabados por los espectadores muestran el momento exacto en que el auto pierde estabilidad en una curva de alta velocidad, en el tramo Giulio Cesare, entre los kilómetros 1 y 2, en el Valle de Traslasierra.

En las imágenes se observa cómo el vehículo impacta contra unas piedras, comienza a dar varios tumbos y sale despedido hacia una zona en la que había personas mirando la competencia.

El auto terminó embistiendo a un grupo de espectadores y provocó la muerte de un joven de 25 años. Además, una mujer de 40 años sufrió una fractura de tobillo y una menor de edad presentó golpes leves.

Tras el impacto, el joven fue trasladado al Hospital Luis Bellodi, pero murió poco después a causa de las heridas.

El vehículo era conducido por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez, quienes resultaron ilesos.

Las imágenes que estremecieron al rally

Los videos comenzaron a viralizarse rápidamente en redes sociales por la crudeza de la secuencia. En cuestión de segundos, se ve cómo el auto pasa de una maniobra a gran velocidad a un vuelco fuera de control.

La escena generó desesperación entre quienes estaban en el lugar. Apenas ocurrió el accidente, varias personas corrieron para intentar ayudar a los heridos mientras llegaban los equipos de emergencia.

Debido a la gravedad del hecho, la organización del Rally Sudamericano decidió suspender de manera definitiva la carrera.

El comunicado oficial

A través de un comunicado, la organización confirmó la muerte de un espectador y aseguró que se activaron de inmediato los protocolos de rescate médico, policial y de seguridad.

También indicaron que las autoridades deportivas trabajan junto a los organismos competentes para esclarecer cómo ocurrió el accidente y remarcaron que se brindó asistencia a la familia de la víctima.

“La organización expresa su más profundo pesar por lo ocurrido y acompaña en este difícil momento a la familia y seres queridos”, señalaron.

Mira la programación en Red Uno Play