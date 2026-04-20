Del denim al cuero: los pantalones que revolucionan la moda de las celebridades, ¿utilizas alguno?

El pantalón dejó hace tiempo de ser una prenda puramente funcional. Hoy representa estilo, identidad y hasta una forma de expresar personalidad.

Desde el clásico denim hasta el cuero, los tonos vibrantes y las siluetas oversize, las celebridades volvieron a poner al pantalón en el centro de la escena.

El denim sigue siendo el rey

Los jeans continúan siendo una de las prendas más versátiles y poderosas del guardarropa.

Kendall Jenner apostó por un jean recto de tono medio, cintura alta y aire clásico, mientras que Hailey Bieber eligió un denim claro, holgado y de inspiración noventera.

Por su parte, Jennifer Lopez recuperó el espíritu de los años 70 con jeans oscuros acampanados, y Meghan Markle apostó por un modelo recto con dobladillo vuelto y aire relajado.

También hubo lugar para versiones más atrevidas, como los pantalones cargo de mezclilla negra de Margot Robbie o el jean patchwork de Rihanna, con bloques de distintos tonos de azul.

El cuero y los colores vibrantes pisan fuerte

Cuando el pantalón abandona los colores neutros, se convierte automáticamente en el centro de todas las miradas.

Margot Robbie apostó por un jean rosa de corte recto, mientras que Gwyneth Paltrow sorprendió con un conjunto de cuero rosa brillante.

La política Yolanda Díaz eligió un traje fucsia de líneas amplias y elegantes, mientras que Rihanna reforzó su perfil más rockero con pantalones de cuero marrón rojizo y chaqueta oversize.

El regreso del estilo dosmilero

Los años 2000 siguen marcando tendencia y los pantalones no son la excepción.

Emilia Mernes llevó un modelo rosa con aberturas, cordones, pedrería y cubrebotas de peluche, en una apuesta completamente pop.

Britney Spears volvió a inspirar con pantalones satinados de tiro bajo y cintura con brillo, mientras que Tini Stoessel eligió un modelo blanco ajustado, con efecto fruncido y espíritu dosmilero.

El blanco gana terreno

El pantalón blanco ya no es exclusivo del verano y se convirtió en una pieza elegante y moderna para cualquier época del año.

Karol G optó por una versión relajada y amplia, mientras que Kylie Jenner eligió un diseño juvenil con cordones y tiro bajo.

Jennifer Lawrence, en cambio, apostó por una silueta holgada y minimalista, mientras que Gwyneth Paltrow eligió pantalones de lino blanco para un look elegante y sofisticado.

También la Letizia Ortiz sumó esta tendencia con pantalones rectos y fluidos en un estilismo de inspiración royal.

La sastrería sigue siendo sinónimo de poder

Los pantalones de vestir continúan siendo un símbolo de elegancia y estatus.

Kim Kardashian apostó por un pantalón gris con raya diplomática, mientras que Kate Moss eligió uno negro con destellos sutiles.

Victoria Beckham reforzó la tendencia de los pantalones amplios y largos, y Jamie Lee Curtis mostró una versión clásica y sofisticada para alfombra roja.

Finalmente, Kate Middleton volvió a confirmar que los pantalones de vestir pueden ser tan elegantes como un vestido en cualquier evento formal.

Mira la programación en Red Uno Play