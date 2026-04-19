La tranquilidad de las costas mexicanas se vio interrumpida por un encuentro que parece sacado de una leyenda antigua. Turistas y pescadores en La Paz quedaron atónitos al captar en video a un Pez Remo (Regalecus glesne), el legendario gigante de las profundidades, nadando inusualmente cerca de una embarcación.

Este avistamiento no es un hecho aislado. A mediados de abril de 2026, la región ha sido testigo de una frecuencia alarmante de estos encuentros: tres ejemplares en menos de un mes, incluyendo dos avistamientos previos en las playas de Cabo San Lucas.

El Mensajero de las Profundidades

Conocido popularmente como el "Pez del Fin del Mundo", este animal puede alcanzar los 11 metros de longitud, lo que lo convierte en el pez óseo más largo del planeta. Su cuerpo plateado en forma de cinta y su aleta dorsal rojiza han alimentado durante siglos las historias de serpientes marinas y mitos sobre catástrofes naturales.

¿Por qué el miedo? La superstición, arraigada especialmente en la cultura japonesa, sugiere que el pez remo emerge para advertir sobre terremotos y tsunamis inminentes, como ocurrió antes del desastre de Japón en 2011.

Realidad Científica vs. Leyenda

A pesar del misticismo que lo rodea, la ciencia ofrece una explicación más terrenal, aunque no menos preocupante. El pez remo habita en la zona mesopelágica (entre los 200 y 1,000 metros de profundidad), un lugar oscuro y de alta presión.

Expertos de instituciones como el Museo de Historia Natural de Florida y Ocean Conservancy señalan que ver a este gigante en la superficie es una señal de alerta biológica:

Salud precaria: Su aparición suele indicar que el ejemplar está enfermo, moribundo o severamente desorientado .

Factores ambientales: Corrientes marinas intensas, cambios bruscos de temperatura o fenómenos climáticos como El Niño pueden arrastrarlos fuera de su hábitat.

Estrés físico: Al subir a la superficie, el cambio de presión afecta su organismo, lo que explica sus movimientos lentos y erráticos observados por los testigos en La Paz.

Un fenómeno bajo la lupa

Aunque no hay evidencia científica que vincule a este pez con sismos, su presencia masiva en Baja California Sur ha encendido las alarmas de los biólogos marinos. La frecuencia de estos encuentros en 2026 sugiere cambios atípicos en las condiciones del océano Pacífico.

Por ahora, mientras las redes sociales se inundan con imágenes del "gigante de plata", los habitantes y turistas de La Paz permanecen entre la fascinación de haber visto a una criatura casi mitológica y la inquietud que susurra la vieja leyenda del mar.

Dato Curioso: El pez remo es un gigante gentil; a pesar de su tamaño, no tiene dientes y se alimenta exclusivamente de krill y plancton mediante filtración.

Con datos de El Heraldo de México y National Geographic.

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