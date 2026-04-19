Tragedia en Potosí: Un camión se embarranca y deja una mujer muerta

Un trágico accidente de tránsito se registró la mañana de este sábado en el municipio de Ravelo, en Potosí, donde un camión se embarrancó y dejó una mujer fallecida y cuatro personas heridas.

El hecho ocurrió cerca de las 07:00 en la localidad de Lloque Ckasa, provincia Chayanta, cuando el motorizado circulaba por un camino de tierra.

Según reportes preliminares, el vehículo se precipitó varios metros al vacío, presuntamente debido a una falla mecánica en el sistema de frenos.

La víctima fatal fue identificada como Maritza Yupari Aguilar, de 22 años, quien murió en el lugar del accidente.

Entre las personas heridas se encuentra una niña de tres años, además de otros ocupantes que fueron trasladados de emergencia al hospital de Ravelo.

El conductor del camión, de 52 años, fue sometido a una prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

El caso ya fue remitido al Ministerio Público, que inició una investigación para establecer las causas exactas del hecho y determinar posibles responsabilidades.

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