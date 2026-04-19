¿Cuánto cuesta un traje espacial de astronauta? La tecnología que vale millones

Un traje espacial de la NASA puede costar alrededor de $us 12 millones, una cifra que refleja el nivel de tecnología y precisión que requiere operar fuera de la Tierra.

Lejos de ser solo una vestimenta, el traje funciona como un sistema de soporte vital completo. Incorpora suministro de oxígeno, control de temperatura, comunicaciones, protección contra radiación y micrometeoritos, además de permitir movilidad en un entorno sin gravedad.

“Cada traje puede costar millones debido a los sistemas que proporcionan oxígeno, enfriamiento, comunicación y protección en el duro ambiente del espacio”, explican especialistas en tecnología aeroespacial.

El elevado costo también se debe a los materiales avanzados, las pruebas rigurosas y los estándares de seguridad extremos. En el espacio, cualquier falla —por mínima que sea— puede poner en riesgo la vida del astronauta.

Por ello, cada traje es considerado una pieza de ingeniería crítica, donde cada componente está diseñado para garantizar la supervivencia humana en uno de los entornos más hostiles conocidos.

Aquí te mostramos la cotización de cada uno de sus componentes, que lejos de tener precios exorbitantes, son elaborados con materiales especiales que soportan las condiciones existentes fuera del planeta Tierra.

Las imágenes provienen de la plataforma digital de LUOV.

Mira la programación en Red Uno Play