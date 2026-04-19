Útiles en mano o en bolsas transparentes: escuelas restringen mochilas ante amenazas de tiroteos

Ante una serie de amenazas vinculadas a posibles episodios de violencia en ámbitos educativos, escuelas de la ciudad de Trelew implementaron medidas preventivas para reforzar la seguridad de estudiantes y docentes. Entre las disposiciones adoptadas, se destaca la restricción del uso de mochilas dentro de los establecimientos.

Las autoridades de las escuelas N° 792 y N° 712 informaron que los alumnos deberán asistir con sus útiles escolares en la mano o en bolsas transparentes, con el objetivo de agilizar los controles de ingreso y reducir riesgos. La decisión fue comunicada a las familias como parte de un protocolo de prevención ante situaciones que generaron preocupación en la comunidad educativa.

Según se informó, la medida se tomó luego de detectarse un mensaje en el baño de varones que hacía referencia a un supuesto “reto viral” relacionado con un posible ataque en la institución. A partir de este hallazgo, se activaron los protocolos correspondientes, incluyendo la denuncia ante las autoridades policiales.

Desde los establecimientos remarcaron que estas acciones buscan resguardar la integridad de todos los integrantes de la comunidad educativa y evitar situaciones de riesgo. Asimismo, solicitaron a los padres y tutores que dialoguen con sus hijos sobre la gravedad de este tipo de amenazas y la importancia de actuar con responsabilidad.

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