“Anoche estaba conversando”: Hallan a un hombre sin vida en el séptimo anillo de la Av. Virgen de Cotoca

Un hombre fue hallado sin vida la mañana de este lunes en inmediaciones del séptimo anillo de la avenida Virgen de Cotoca, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, generando preocupación entre vecinos y comerciantes del sector.

El cuerpo yacía sobre la acera, en una zona donde habitualmente se realiza la venta de hoja de coca. Personas que circulaban por el lugar alertaron a las autoridades, que se constituyeron en el sitio para iniciar las investigaciones correspondientes.

Efectivos de la Policía Boliviana, junto a personal de la División de Homicidios, procedieron al levantamiento legal del cadáver y su traslado a la morgue judicial. Allí se le practicará la autopsia médico-legal que permitirá determinar las causas exactas del fallecimiento.

Testigos señalaron que el hombre había estado en el lugar la noche anterior. “Estaba anoche ahí charlando. Dicen que se cayó, lo despertaron, se echó a dormir”, relató un mototaxista que prefirió mantener su identidad en reserva. Según su versión, el fallecido habría estado consumiendo bebidas alcohólicas.

El mismo testigo agregó que no conocía mayores datos sobre la víctima. “De tiempo se ha parecido, tiempo que no venía, no sé dónde vivirá, no sé cómo se llamaba. Él anoche estaba tomando acá”, afirmó.

Por su parte, una vecina indicó que el hombre habría permanecido varias horas en el lugar antes de ser reportado. “Han encontrado a un señor fallecido que estaba desde las 21:00. Hoy día a las 8:00 cuando me han informado, llamamos a la Policía que llegó a levantar el cuerpo”, señaló.

El hecho también generó reclamos de los viviente del lugar, quienes pidieron mayor control sobre los establecimientos cercanos.

“Pedimos que clausuren estos locales porque todo el tiempo venden bebidas alcohólicas”, expresó la mujer.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar al fallecido y esclarecer las circunstancias de su muerte.

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