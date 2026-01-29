Cochabamba: Reportan el hallazgo de dos cuerpos sin vida en diferentes puntos de la ciudad en pocas horas

Durante la jornada de este miércoles, la Policía Boliviana procedió al levantamiento legal de dos cadáveres en distintos sectores de la ciudad de Cochabamba. Ambos cuerpos fueron derivados al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para establecer las causas científicas de los decesos y proceder con su identificación oficial.

Hallazgo en el Circuito Bolivia

El primer reporte se registró a primeras horas de la mañana en la zona sur, en inmediaciones del Circuito Bolivia. Según información preliminar de la Dirección de Tránsito, el cuerpo presentaba múltiples contusiones compatibles con un accidente de tránsito.

El cadáver fue encontrado a un costado de la carretera tras la denuncia de los vecinos del sector. Se presume que el siniestro ocurrió durante la madrugada antes de que el cuerpo fuera abandonado en la vía.

Fallecido en la avenida Villazón

Un segundo caso tuvo lugar en el kilómetro 2 de la avenida Villazón, específicamente en la rotonda del Servicio de Caminos. La víctima, que aparentemente se desempeñaba como limpiaparabrisas en la zona, fue hallada sin vida sobre la acera por conductores y transeúntes.

El cuerpo presentaba heridas visibles y se observaron manchas de sangre tanto en la acera como en el pretil. Al momento del levantamiento, se estimó que la persona llevaba fallecida aproximadamente dos horas.

La policía mantiene ambos casos bajo investigación para determinar las circunstancias exactas de las muertes. Por el momento, los cuerpos permanecen en la morgue del IDIF a la espera de que familiares se aproximen para reconocerlos y brindarles sepultura.

