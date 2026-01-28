TEMAS DE HOY:
Sebastián Vespa Montero Accidente a los Yungas Cordón Ecológico

24ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
El mañanero

Policía llama a la precaución y al consumo responsable en Carnaval

Autoridades de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv) mostraron situaciones de riesgo y brindaron recomendaciones para un carnaval seguro.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

28/01/2026 11:34

Dramatización realizada por la Policía en el set de El Mañanero
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

En vísperas del Carnaval, la Policía de Santa Cruz realizó una dramatización para alertar a la ciudadanía sobre los riesgos de la violencia familiar y los excesos durante las fiestas.

La actividad contó con la presencia del coronel Edson Fernández, director departamental de la Felcv, y del teniente coronel Miguel Saldaña, director regional en Montero.

Durante la dramatización se evidenció cómo el consumo excesivo de alcohol puede derivar en situaciones de violencia física y psicológica dentro del hogar. Los oficiales destacaron que estas conductas no solo afectan a las familias, sino que también ponen en riesgo a la población juvenil que participa en actividades festivas.

“Queremos llegar a todos los hogares para que tomen los recaudos necesarios y disfruten de un carnaval sin excesos. La responsabilidad es compartida: la familia cuida a los suyos y la policía vela por la seguridad de la ciudadanía”, señaló el coronel Fernández.

El teniente coronel Saldaña recomendó evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, no portar objetos de valor en lugares de concentración masiva y mantener supervisión constante sobre los niños durante las festividades.

Asimismo, recordó a la población que, ante cualquier hecho de violencia, pueden acudir a las oficinas de la Felcv o comunicarse a los números habilitados para recibir ayuda oportuna.

La dramatización incluyó dos escenarios: uno relacionado con violencia familiar y otro con intentos de aprovechamiento de personas bajo efectos del alcohol, reforzando la importancia de la prevención y la vigilancia familiar.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD