Policía llama a la precaución y al consumo responsable en Carnaval

En vísperas del Carnaval, la Policía de Santa Cruz realizó una dramatización para alertar a la ciudadanía sobre los riesgos de la violencia familiar y los excesos durante las fiestas.

La actividad contó con la presencia del coronel Edson Fernández, director departamental de la Felcv, y del teniente coronel Miguel Saldaña, director regional en Montero.

Durante la dramatización se evidenció cómo el consumo excesivo de alcohol puede derivar en situaciones de violencia física y psicológica dentro del hogar. Los oficiales destacaron que estas conductas no solo afectan a las familias, sino que también ponen en riesgo a la población juvenil que participa en actividades festivas.

“Queremos llegar a todos los hogares para que tomen los recaudos necesarios y disfruten de un carnaval sin excesos. La responsabilidad es compartida: la familia cuida a los suyos y la policía vela por la seguridad de la ciudadanía”, señaló el coronel Fernández.

El teniente coronel Saldaña recomendó evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, no portar objetos de valor en lugares de concentración masiva y mantener supervisión constante sobre los niños durante las festividades.

Asimismo, recordó a la población que, ante cualquier hecho de violencia, pueden acudir a las oficinas de la Felcv o comunicarse a los números habilitados para recibir ayuda oportuna.

La dramatización incluyó dos escenarios: uno relacionado con violencia familiar y otro con intentos de aprovechamiento de personas bajo efectos del alcohol, reforzando la importancia de la prevención y la vigilancia familiar.

