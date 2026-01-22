¡Atención, comparseros! ¿En qué consiste el plan operativo ‘Carnaval Seguro’?

A pocas semanas del inicio de las actividades carnavaleras, la Policía activó el Plan Operativo “Carnaval Seguro 2026”, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar el orden durante las celebraciones masivas en el departamento de Santa Cruz.

El lanzamiento oficial del operativo se realizó en dependencias de la Dirección Departamental de Tránsito. El coronel Martín Arequipa, director departamental de esta unidad, informó que el plan fue puesto en marcha la tarde-noche del martes, en coordinación con el Comando Departamental de la Policía.

“Debo informar que Tránsito, juntamente con el Comando Departamental, ha lanzado el plan operativo denominado Carnaval Seguro 2026”, señaló la autoridad policial.

Arequipa explicó que todas las unidades policiales participarán en el operativo, ejecutando tareas específicas de acuerdo con su jurisdicción y especialidad. En el caso de Tránsito, se desplegará a más de 200 efectivos en los puntos donde se prevé una alta concentración de comparsas y ciudadanos que participarán de las fiestas carnavaleras.

“El personal de Tránsito se va a encargar netamente del corte de vías y del control de los vehículos que no deben circular por estas áreas”, precisó el coronel.

Asimismo, la autoridad confirmó que se aplicarán sanciones en caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas. Los vehículos que se encuentren mal estacionados o dentro de las rutas oficiales del Carnaval serán retirados.

“Previamente se comunicará a los conductores que puedan estar cerca de sus motorizados. En caso de que no se presenten, los vehículos serán removidos con grúas de Tránsito”, advirtió.

De esta manera, las autoridades buscan prevenir accidentes, evitar congestionamientos y brindar mayor seguridad a la población durante las celebraciones, que ya comienzan a generar expectativa entre comparseros y ciudadanos.

