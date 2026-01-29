Dictan detención preventiva para expolicías acusados de robar un vehículo en Cochabamba

La justicia determinó este miércoles la detención preventiva por cuatro meses para dos exefectivos de la Policía Boliviana, implicados en el robo de un vehículo ocurrido el pasado sábado en las inmediaciones del Parque de la Familia. La medida cautelar busca asegurar la presencia de los acusados mientras avanza la investigación de un caso que ha causado indignación ciudadana.

Tras la audiencia de medidas cautelares, el juez dispuso que los implicados sean trasladados a diferentes recintos carcelarios:

Penal de San Antonio: Donde cumplirá la detención el primer exuniformado.

Penal de San Pedro (Arani): Destino asignado para el segundo implicado.

El director de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), Aldrin Cordero, confirmó que la detención preventiva será por un lapso de cuatro meses. Asimismo, informó que existe un tercer involucrado que se encuentra prófugo, por lo que las labores de búsqueda se manejan con reserva para no entorpecer los operativos.

El motorizado fue localizado por efectivos de Diprove en la zona sur de la ciudad tras una intensa búsqueda apoyada por grabaciones de cámaras de seguridad. Para las víctimas, la recuperación representa un alivio crítico, ya que el automóvil era su principal herramienta de trabajo.

Pese a la detención de los ex policías, el caso no está cerrado. Diprove continúa acumulando pruebas para esclarecer los detalles del robo y dar con el paradero de los restantes responsables. Las autoridades han prometido brindar mayores informes en las próximas horas, una vez que se obtengan resultados definitivos de las pericias en curso.

Mira la programación en Red Uno Play