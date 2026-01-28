La confianza crediticia de Bolivia mejora: Riesgo país cae a menos de 600 puntos

El índice de riesgo país de Bolivia presentó un descenso este miércoles a menos de 600 puntos básicos. Esta situación refleja la recuperación de la confianza en la nación, de acuerdo a lo que informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza.

“Bolivia amaneció hoy (miércoles) con el riesgo país por debajo de los 600 puntos básicos, esto no se había visto hasta antes de la crisis cambiaria que habíamos tenido a principios de febrero de 2023”, reveló.

El ministro calificó esto como “una buena noticia” debido a que significa que “Bolivia sigue recuperando confianza y los mercados siguen viendo lo que estamos haciendo en el país con buenos ojos”.

“Significa que Bolivia va a poder seguir avanzando, así que amanecemos de nuevo con buenas noticias y eso es algo digno de resaltar porque en parte tiene que ver con el trabajo de los bolivianos”, resaltó.

Espinoza hizo esa afirmación en el marco de su participación del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe organizada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el cual inició hoy y se extenderá hasta mañana, en la ciudad de Panamá, con la participación de una delegación de autoridades nacionales lideradas por el presidente Rodrigo Paz.

El riesgo país se mide a partir del Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés) y sube o baja a partir de lo que sucede con los precios de los bonos que emiten los Estados. Este cálculo es realizado por JPMorgan y permite conocer la sobretasa que debe pagar un país si quiere emitir deuda, en comparación con la tasa libre de riesgo, que es la del Tesoro estadounidense.

Mira la programación en Red Uno Play