De Bolivia a las estrellas: un cohete transporta el arte y la valentía de niños bolivianos con cáncer

El proyecto internacional Art Rocket, liderado por la Fundación UNITY y la agencia Roscosmos, ha marcado un hito al convertir un cohete Soyuz en un lienzo de esperanza global. Esta misión histórica incluyó obras de arte creadas por niños bolivianos con cáncer, integrándolas en la superficie del vehículo lanzador junto a creaciones de pacientes de otros 13 países.

La iniciativa busca transformar el entorno hospitalario mediante el apoyo psicoemocional, permitiendo que los sueños de estos pequeños superen las barreras terrestres. "El objetivo principal es promover los sueños, que nuestros niños con cáncer y sus padres puedan soñar con un futuro mejor", explicó Marcelo Apaza, precursor de la Fundación UNITY en Bolivia.

La logística del proyecto permitió que las expresiones artísticas no solo decoraran el exterior de la nave, sino que también viajaran físicamente hacia lo desconocido. Apaza detalló que los dibujos fueron enviados el pasado 27 de noviembre, asegurando que las obras están ahora bajo el cuidado de la tripulación en la Estación Espacial Internacional.

El compromiso de la organización se mantiene firme en la solidaridad pura, operando sin fines de lucro y enfocándose en la donación directa para los pacientes pediátricos. El representante boliviano destacó: "En el año 2024 pudimos hacer posible que astronautas de la NASA y Roscosmos puedan estar con nosotros en Bolivia", reforzando el impacto del programa.

Actualmente, el cosmonauta Sergey Kud-Sverchkov, comandante de la estación, es el encargado de custodiar estos mensajes de resiliencia en el espacio exterior. Esta colaboración entre ciencia y arte demuestra que, incluso en la lucha contra la enfermedad, la creatividad de la infancia boliviana no conoce límites.

