Investigan por legitimación de ganancias ilícitas a pareja hallada con Bs 500 mil en Achacachi

El Ministerio Público investiga un presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas en contra de Efraín Q. R. y Lidia M. A., una pareja que fue aprehendida en la tranca de Achacachi tras ser encontrada transportando 500 mil bolivianos, sin poder acreditar la procedencia legal del dinero.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que el dinero fue hallado al interior de un vehículo durante un control policial rutinario, motivo por el cual los efectivos procedieron a la aprehensión de los sospechosos y los pusieron a disposición de la Fiscalía. La autoridad señaló que ya se emitió imputación formal y se solicitará la detención preventiva de ambos implicados.

“Se colectaron elementos de convicción como el acta de acción directa, el acta de conteo y secuestro del dinero y el acta de requisa del vehículo, entre otros. Además, los sospechosos no pudieron presentar documentación que respalde la legalidad del dinero”, explicó Torrez.

Por su parte, la fiscal del caso, Ingrid Feraudi, detalló que el hecho ocurrió el 27 de enero de 2026, aproximadamente a las 20:15, cuando personal de la Estación Policial Integral (EPI) Achacachi realizaba controles vehiculares. La pareja llegó en una camioneta y mostró nerviosismo y una actitud sospechosa, lo que motivó la requisa del motorizado.

Durante la revisión, los policías encontraron el dinero oculto en cajas. Al ser consultados sobre su procedencia, los ocupantes del vehículo no lograron justificar ni explicar el origen del medio millón de bolivianos, por lo que fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

