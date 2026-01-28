Félix Patzi busca retornar a la Gobernación: "La Paz está estancada y necesita una reestructuración profunda"

Félix Patzi, exgobernador de La Paz y actual candidato al mismo cargo, presentó este miércoles su propuesta electoral destacando la necesidad de sacar al departamento del "olvido y el retroceso".

El político y sociólogo, quien cuenta con un doctorado en ciencias del desarrollo, aseguró que su retorno busca devolver la eficiencia a la gestión departamental, argumentando que durante sus años al frente de la Gobernación (2015-2021) no se registraron los hechos de corrupción que, según él, empañan la administración actual.

Durante su intervención en medios nacionales, Patzi fue enfático al señalar que La Paz ha perdido el impulso productivo debido a la burocracia y la falta de visión regional.

"Hicimos gestión pese a las limitaciones y las trabas políticas del Gobierno de turno", afirmó el candidato, quien también fue ministro de Educación en 2006. Su propuesta central se basa en tres ejes estratégicos que buscan transformar la economía y los servicios públicos del departamento.

Ante la crisis hospitalaria que atraviesa la urbe paceña y El Alto, Patzi planteó la construcción de dos nuevas infraestructuras hospitalarias de tercer nivel para descongestionar el actual sistema de salud. Asimismo, propuso una digitalización total de la Gobernación para eliminar la burocracia, agilizar los trámites y transparentar el manejo de recursos públicos mediante una reestructuración interna.

En el ámbito económico, el líder del MTS busca retomar el ambicioso proyecto de energía trifásica en todas las poblaciones del departamento. Según su visión, este es el factor clave para que las provincias dejen de ser solo productoras de materia prima y puedan albergar emprendimientos empresariales e industriales propios que dinamicen la economía local.

El plan de Patzi pone un fuerte énfasis en el turismo, proponiendo la reactivación y habilitación de los aeropuertos de Apolo, Ixiamas y Copacabana.

Con esta propuesta, Félix Patzi continúa su carrera hacia los comicios del 22 de marzo de 2026, pretendiendo posicionarse como una alternativa de gestión técnica frente a lo que calificó como estancamiento.

Mira la programación en Red Uno Play