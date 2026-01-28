TEMAS DE HOY:
¿Cuál es la tarifa vigente en El Alto tras la anulación del incremento aprobada por el Concejo Municipal?

El Concejo Municipal anuló el incremento de pasajes. Vecinos bloquean y exigen Bs 1 y 2 como tarifa única, mientras el transporte resiste.

Juan Marcelo Gonzáles

28/01/2026 11:46

Foto: Vecinos bloquean en Distrito 3 El Alto (Captura de video)
El Alto

Escuchar esta nota

La noche de este martes, el Concejo Municipal de El Alto aprobó un nuevo tarifario de pasajes, dejando sin efecto el incremento vigente. La medida reactiva un conflicto entre vecinos, transportistas y autoridades locales por el costo del transporte público.

En respuesta, vecinos del Distrito 3 instalaron un bloqueo en la avenida Litoral, exigiendo el cumplimiento de una tarifa única y la regulación del servicio.

Los movilizados piden:

  • Bs 1 para tramos cortos

  • Bs 2 para tramos largos

  • Tarifas diferenciadas para adultos mayores y estudiantes, considerando el próximo inicio de clases

  • Sanción con retiro de tarjeta de operaciones a sindicatos que no cumplan

 

El sector del transporte propone mantener los pasajes con incremento:

  • Bs 2 en tramo corto

  • Bs 2,50 en tramo largo

Además, plantean multar con Bs 150 a los choferes que incumplan las tarifas acordadas entre sindicatos.

A inicios de gestión, el municipio firmó un acuerdo con la Confederación Andina de Transporte para eliminar el trameaje y evitar aumentos. Ese compromiso fue anulado este martes por el Concejo, generando nuevas tensiones.

Se prevé que durante la jornada de este miércoles se retomen las negociaciones entre todas las partes para definir una tarifa oficial y definitiva para el transporte alteño, en una ciudad que sigue creciendo y exige mayor regulación del servicio público.

 

