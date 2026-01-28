TEMAS DE HOY:
Policial

Camión se embarranca en ruta Irupana–Chulumani: cuatro heridos, entre ellos dos menores

Ambulancia del Centro de salud integral de Irupana llegó con cuatro heridos para ser atendidos entre ellos dos menores de edad.

Juan Marcelo Gonzáles

28/01/2026 11:02

Foto: Camión embarrancado (irupana.bo)
LA PAZ

Un camión se embarrancó la mañana de este miércoles 28 de enero en el sector puente Puri, en la ruta que conecta Irupana con Chulumani, en la región de los Yungas- La Paz.

Según reportes preliminares, el vehículo transportaba a cuatro personas que resultaron heridas. Una ambulancia del Centro de Salud Integral de Irupana acudió al lugar para trasladar a los afectados, entre ellos dos menores de edad.

Los heridos fueron identificados como:

  • Richard Ramos (30 años), conductor

  • Gabriela Limachi (22 años)

  • Thiago Limachi (1 año y 9 meses)

  • Orlando Limachi (17 años), quien presenta una fractura en el antebrazo

Todos fueron atendidos en el centro de salud de Irupana.

Las causas del accidente aún no han sido confirmadas. Sin embargo, desde la unidad de Tránsito se pidió a los conductores precaución, debido al riesgo de derrumbes y deslizamientos por las fuertes lluvias que afectan la zona.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que en el departamento de La Paz se realizan trabajos en dos rutas clave:

  • Huarina – Achacachi, a la altura de Patamanta

  • Unduavi – Chulumani, donde se mantiene el corte de vía en Puente Villa

Las autoridades recomiendan consultar el mapa de transitabilidad de la ABC antes de viajar, para verificar el estado actualizado de las carreteras.

Foto: Heridos del accidente (irupana.bo)

