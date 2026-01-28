Aumenta el flujo de pasajeros en la Terminal de Cochabamba a pocos días del inicio de clases

A pocos días del inicio de clases, el movimiento de pasajeros en la Terminal de Buses de Cochabamba se incrementó de manera visible. Este miércoles se registró un flujo constante de viajeros que buscan retornar a sus ciudades de origen o trasladarse a otros destinos del país.

Desde el punto de información de la terminal se informó que las salidas se desarrollan con total normalidad hacia el oriente (Santa Cruz), occidente (La Paz, Oruro y Potosí) y sur (Chuquisaca y Tarija) del país.

Sin embargo, se aclaró que las salidas al occidente se realizan con precaución por los trabajos que realiza la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). De acuerdo al reporte de transitabilidad de la ABC existe una restricción vehicular vigente en el sector de Llavini-Bombeo por la noche, mientras que de día se recomienda circular con precaución.

En un recorrido Red Uno verificó que el intenso movimiento se reporta desde la madrugada con la llegada incluso de delegaciones que aprovechas los últimos días de vacaciones para realizar actividades antes del 2 de febrero, fecha en la que se inaugura el año escolar.



