TEMAS DE HOY:
Exdiputada Laura Rojas Sebastián Vespa Montero Accidente a los Yungas

25ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Aumenta el flujo de pasajeros en la Terminal de Cochabamba a pocos días del inicio de clases

La terminal registra salidas regulares hacia todo el país, aunque se recomienda precaución en la ruta al occidente por obras de la ABC.

Cristina Cotari

28/01/2026 12:51

El intenso movimiento en la Terminal de Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba

Escuchar esta nota

A pocos días del inicio de clases, el movimiento de pasajeros en la Terminal de Buses de Cochabamba se incrementó de manera visible. Este miércoles se registró un flujo constante de viajeros que buscan retornar a sus ciudades de origen o trasladarse a otros destinos del país.

Desde el punto de información de la terminal se informó que las salidas se desarrollan con total normalidad hacia el oriente (Santa Cruz), occidente (La Paz, Oruro y Potosí) y sur  (Chuquisaca y Tarija) del país.

 

 

Sin embargo, se aclaró que las salidas al occidente se realizan con precaución por los trabajos que realiza  la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). De acuerdo al reporte de transitabilidad de la ABC existe una restricción vehicular vigente en el sector de Llavini-Bombeo por la noche, mientras que de día se recomienda circular con precaución.

En un recorrido Red Uno verificó que el intenso movimiento se reporta desde la madrugada con  la llegada incluso de delegaciones que aprovechas los últimos días de vacaciones para realizar actividades antes del 2 de febrero, fecha en la que se inaugura el año escolar.
 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD