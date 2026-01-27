Garantizan entrega de desayuno escolar desde el primer día de clases en Cochabamba

La Alcaldía de Cochabamba garantizó la distribución del desayuno escolar desde el primer día de clases para los estudiantes de todas las unidades educativas fiscales y de convenio.

La secretaria de Desarrollo Humano de la Alcaldía, Jenny Rivera, dijo que se logró adjudicar las raciones de alimentos líquidos y sólidos a empresas que cumplirán con la entrega del desayuno a más de 170. 000 escolares desde el 2 de febrero.

"Son dos asociaciones accidentales las que se han adjudicado, una que se llama Jacarandá y otra Paraíso, las raciones líquidas y sólidas. Son 22 ítems en cuento a productos”, afirmó.

Rivera explicó que la adquisición se realiza siguiendo normas de calidad y los estándares nutricionales adecuados con el propósito de que los estudiantes reciban el alimento complementario que permitirá el desempeño en las aulas.

Mencionó que el proceso de licitación fue complicado debido a que en la primera convocatoria ninguna empresa se presentó, por lo que se tuvo que subir en una segunda oportunidad.

"Solo está pendiente el ítem de frutas, seguramente esta tarde vamos a volver a colgar en el Sicoes para la dotación, lo único que es no faltaría es el banano y la mandarina", puntualizó.

Asimismo, el secretaria de Desarrollo Humano anunció que la inauguración del año escolar en la ciudad se llevará a cabo el miércoles 4 de enero en una unidad educativa de la zona sur, donde se presentará oficialmente los productos del desayuno escolar que se distribuirá todo el año.

