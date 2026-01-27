Óscar Chirinos propone áreas verdes y control al transporte en El Alto

Óscar Chirinos, abogado de profesión, nacido en la provincia Aroma del departamento de La Paz y de 36 años, es candidato a la Alcaldía de El Alto por el Movimiento Por la Soberanía (MPS).

Actualmente se desempeña como emprendedor en el sector panificador en la ciudad alteña. En 2006 fue diputado por el Movimiento al Socialismo (MAS), gestión en la que impulsó proyectos como la construcción del Palacio de Justicia y el coliseo Héroes de Octubre.

Chirinos sostiene que El Alto requiere una nueva visión de gestión, con énfasis en producción, salud, seguridad ciudadana y movilidad urbana, además de una revisión crítica de los últimos 15 años de administración municipal, durante las gestiones de Soledad Chapetón y Eva Copa.

“El Alto es una ciudad que trabaja las 24 horas. Su autoridad debe trabajar de la misma manera, los siete días de la semana y los 365 días del año”, afirmó.

Propuesta de recorte salarial

Entre sus principales planteamientos, Chirinos propone una reducción del 50% de los salarios dentro del municipio, recursos que, según explicó, serían destinados al mantenimiento de calles, con resultados visibles en un plazo menor a dos años.

Para el Ejecutivo municipal, ofreció reducir su salario en 25% en caso de ser alcalde, de Bs 16.527 a Bs 12.500, medida que también se aplicaría a los concejales.

Además, anunció una evaluación trimestral del desempeño de los funcionarios, advirtiendo que quienes no cumplan metas podrían ser desvinculados.

Áreas verdes y medio ambiente

Chirinos planteó convertir a El Alto en un “oasis de los Andes”, mediante la recuperación de áreas verdes en un plazo de dos años, señalando que se requiere autoridad y control para preservar estos espacios.

Transporte público

En materia de movilidad urbana, propuso erradicar el trameaje mediante la implementación de chips GPS en los minibuses. Los conductores que no cumplan sus rutas perderían su tarjeta de operaciones, con el objetivo de garantizar el servicio hasta las zonas más alejadas.

Protección animal

Respecto al cuidado de animales domésticos, el candidato anunció políticas de esterilización gratuita o de bajo costo, así como el fortalecimiento de los albergues existentes, para evitar la sobrepoblación.

Consideró que la ciudadanía alteña ha desarrollado mayor conciencia sobre la tenencia responsable de mascotas.

Visión de ciudad

Chirinos afirmó que El Alto es una ciudad trabajadora y emprendedora, y aseguró que su objetivo es convertirla en la ciudad número uno del país, a través de una gestión enfocada en resultados.

