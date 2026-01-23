TED Cochabamba presenta papeletas para las subnacionales

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba presentó oficialmente las papeletas de sufragio que se utilizarán en las próximas Elecciones Subnacionales del 22 de marzo. En un acto liderado por el presidente de la entidad, Daniel Quinteros, se detalló la estructura de los documentos y el procedimiento legal para la inhabilitación de candidatos.

Así, el TED definió el diseño y la ubicación de las fuerzas políticas en las papeletas de sufragio tras un sorteo previo de franjas. Según el informe presidencial, el proceso electoral entra en una etapa crítica de consolidación de listas y resolución de demandas jurídicas.

Estructura del voto: cinco marcas por ciudadano

Para el día de la votación, la población recibirá dos papeletas diferenciadas por niveles de gobierno:

Papeleta departamental (3 votos): Gobernador(a): Actualmente hay 11 candidatos habilitados en esta franja.

Asambleístas por Territorio: Franja destinada a los representantes directos de las provincias.

Asambleístas por Población: Lista departamental de legisladores regionales. Papeleta ,unicipal (2 votos): Alcalde(sa): Elección del ejecutivo municipal.

Concejales: Voto por la plancha completa de legisladores municipales.

Daniel Quinteros aclaró que los electores tienen la libertad de aplicar el voto cruzado, eligiendo candidatos de distintas organizaciones políticas para cada franja según su preferencia.

Panorama en los municipios clave

La cantidad de postulantes varía según la región, destacando una alta competencia en el eje metropolitano:

Quillacollo: Lidera la participación con 15 candidatos a la alcaldía.

Cochabamba: Cuenta con 11 candidatos habilitados.

Sacaba, Tiquipaya y Colcapirhua: Registran 12 candidatos cada uno en sus respectivas franjas municipales.

Sustituciones e Inhabilitaciones

El calendario electoral establece el 5 de febrero como la fecha límite para que las organizaciones políticas realicen la sustitución de candidatos.

Respecto a las demandas de inhabilitación, el TED subrayó que no existe una fecha única de cierre, ya que cada caso sigue un "debido proceso" individualizado. Una vez admitida una demanda, el tribunal notifica al candidato y a su partido para que presenten sus descargos; tras esta etapa, el TED tiene un plazo de 72 horas para emitir una resolución definitiva.

