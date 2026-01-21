ADN y sus alianzas quedan fuera de las elecciones subnacionales, ratifica el TSE

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, afirmó que se cumplirá la determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) respecto a la pérdida de la personería jurídica del partido Acción Democrática Nacionalista (ADN).

Ávila ratificó que ADN y todas sus alianzas, como SAO-ADN y Pando Somos Todos, quedaron inhabilitadas para participar en las Elecciones Subnacionales 2026.

“Se reafirma que vamos a cumplir la Constitución y la ley. La determinación asumida en torno a la organización política ADN está relacionada con el Auto Constitucional que ordena la pérdida de su personería jurídica”, explicó Ávila.

La cancelación de la personería se debe a que ADN no alcanzó el mínimo del 3% de votación requerido en elecciones pasadas. Aunque inicialmente presentó un recurso de inconstitucionalidad que lo habilitaba provisionalmente, el fallo definitivo del TCP revocó dicha participación.

“Cuando se cancela la personería jurídica de ADN, inmediatamente se anulan todas las alianzas que llevó adelante. Por lo tanto, los candidatos de esas alianzas también están inhabilitados”, precisó.

Sobre el caso de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Ávila indicó que el TCP aún no ha emitido un pronunciamiento, por lo que el TSE se mantiene a la espera para tomar una decisión.

El presidente del TSE anunció que este jueves 22 de enero se realizará una reunión con todos los partidos políticos para abordar temas como la guerra sucia en campaña, la desinformación, el respeto al principio de preclusión y el cumplimiento de los resultados electorales.

