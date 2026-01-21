El TED La Paz presenta los 107 diseños de papeletas para las elecciones subnacionales 2026

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz presentó los 107 diseños de papeletas electorales que se utilizarán en las Elecciones Subnacionales 2026.

El vocal Antonio Condori informó que ya están listos los modelos que se imprimirán para los 87 municipios y 20 provincias del departamento.

Condori destacó la complejidad de estos comicios debido a la gran cantidad de candidaturas y a la extensión territorial de La Paz. Señaló además que se imprimirán más de 4 millones de papeletas, ya que cada votante recibirá dos: una para elegir al alcalde de su municipio y otra para elegir al gobernador del departamento.

Como parte del calendario electoral, el TED La Paz realizó la semana pasada el sorteo para definir la ubicación de los candidatos en las papeletas.

Las elecciones subnacionales están previstas para el 22 de marzo de 2026, y se estima que su organización demandará un presupuesto aproximado de Bs 306 millones.

