Diputados eligen a los nuevos vocales del TED Oruro

En la sesión de Cámara de Diputados se eligió a los nuevos vocales para el Tribunal Electoral Departamental de Oruro.

Óscar Paulino Condori Chambi, Anel Boldi Mendoza Alcalá, Hernan Chaly Quispe Rodríguez y Eve Carmen Mamani Roldan fueron electos como nuevos vocales electorales departamentales titulares de Oruro.

En cuanto a los vocales suplentes, serían Rubén Juan Huayllani Huarachi, Valeria Viviana Vallejos Vargas, Janeth Betsaida Paco Colque y José Heriberto León Marge.

Esta sesión se instaló en la cámara baja en una segunda oportunidad, ya que en la semana anterior no se llegó a un consenso entre bancadas.

Estos vocales han obtenido más de los dos tercios de votos en la cámara baja y su mandato será de 6 años, del 2026 al 2032.

La sesión de diputados continúa para poder hacer la misma elección de los departamentos de Potosí y La Paz, aguardando la presentación del informe de la asamblea departamental de Chuquisaca que aún no renovó sus autoridades.

Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba ya renovaron a los vocales departamentales en diciembre de 2025, que tendrán la tarea de las Elecciones Subnacionales 2026, que están fijadas para el 22 de marzo.

Mira la programación en Red Uno Play