TEMAS DE HOY:
Wilma Alanoca concejal Cacique chiquitano Robo en El Alto

26ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Conozca a los nuevos vocales del TED Potosí

La cámara de diputados logró los dos tercios necesarios para designar a los nuevos vocales del Tribunal Electoral Departamental de Potosí.

Juan Marcelo Gonzáles

20/01/2026 19:30

Foto. Tribunal Electoral Departamental de Potosí
Potosí

Escuchar esta nota

La Cámara de Diputados logró los dos tercios necesarios para designar a los nuevos vocales del Tribunal Electoral Departamental de Potosí.

Los vocales titulares son:

Ali Claudia Elena (103 votos).

Patricia Esmeralda Iñiguez Montoya (97 votos).

Víctor Hugo Vega Del Carpio (102 votos).

Janette Karina Condori Quispe (100 votos).

Ellos serían los nuevos vocales del TED Potosí que obtuvieron más de 96 votos alcanzado los dos tercios para su elección.

En esta jornada se tenía previsto elegir los vocales departamentales de tres departamentos; Oruro y Potosí ya se renovaron las autoridades y faltaría, según orden del día, el departamento de La Paz.

Los vocales ingresarán de inmediato a sus labores para coordinar las actividades que están marcadas en el calendario electoral de las Elecciones Subnacionales 2026.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD