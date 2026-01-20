Conozca a los nuevos vocales del TED Potosí

La cámara de diputados logró los dos tercios necesarios para designar a los nuevos vocales del Tribunal Electoral Departamental de Potosí.
20/01/2026 19:30
La Cámara de Diputados logró los dos tercios necesarios para designar a los nuevos vocales del Tribunal Electoral Departamental de Potosí.
Los vocales titulares son:
Ali Claudia Elena (103 votos).
Patricia Esmeralda Iñiguez Montoya (97 votos).
Víctor Hugo Vega Del Carpio (102 votos).
Janette Karina Condori Quispe (100 votos).
Ellos serían los nuevos vocales del TED Potosí que obtuvieron más de 96 votos alcanzado los dos tercios para su elección.
En esta jornada se tenía previsto elegir los vocales departamentales de tres departamentos; Oruro y Potosí ya se renovaron las autoridades y faltaría, según orden del día, el departamento de La Paz.
Los vocales ingresarán de inmediato a sus labores para coordinar las actividades que están marcadas en el calendario electoral de las Elecciones Subnacionales 2026.
