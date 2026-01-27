Escalofriante video muestra a un bebé cayendo de un auto en movimiento

Un impactante y escalofriante video se viralizó en redes sociales al mostrar el momento exacto en que un bebé cae de un vehículo en movimiento en una concurrida calle del sur de California.

El hecho ocurrió el martes pasado, entre las 08:00 y 09:00 de la mañana, en la intersección de N. Euclid Street y W. Malvern Avenue, en la ciudad de Fullerton. Las imágenes captadas por una cámara muestran cómo el menor cae al asfalto desde el lado del pasajero de una camioneta SUV negra, mientras el vehículo avanzaba.

De inmediato, el automóvil se detiene y una mujer —la conductora— desciende del vehículo y recoge al niño del suelo, según se observa en el registro audiovisual.

Tras la difusión masiva del video en redes sociales, un testigo se comunicó durante el fin de semana con el Departamento de Policía de Fullerton, aportando información clave sobre el vehículo involucrado.

Las investigaciones permitieron identificar a la conductora como Jacqueline Hernandez, de 35 años, residente de La Habra, quien fue arrestada por poner en peligro a un menor, un delito grave bajo la legislación estadounidense.

El bebé, de 19 meses, presentaba lesiones compatibles con la caída y fue trasladado a un hospital. Las autoridades informaron que se espera una recuperación completa.

La policía señaló además que nadie reportó el incidente en el momento en que ocurrió, por lo que ahora se solicita la colaboración de nuevos testigos que puedan aportar información adicional al caso.

El impactante video continúa generando indignación y preocupación en redes sociales, reabriendo el debate sobre la seguridad infantil en vehículos.

