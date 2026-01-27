Caso 'maletas': fiscal Mariaca anuncia imputaciones y audiencias tras nuevas aprehensiones

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó este martes sobre nuevos avances en la investigación del denominado caso 'maletas', confirmando la aprehensión de dos personas presuntamente vinculadas al hecho, quienes se suman a Laura Rojas, ya imputada formalmente por el Ministerio Público.

Mariaca señaló que se está a la espera de la audiencia de medidas cautelares de Rojas, la cual deberá ser fijada por la autoridad jurisdiccional en un plazo de 24 horas, conforme al procedimiento. En dicha audiencia, la Fiscalía sustentará la imputación formal presentada en su contra.

“Estamos a la espera de que se lleve adelante la audiencia de medidas cautelares de la señora Laura Rojas, que a la fecha se encuentra aprehendida e imputada formalmente por parte del Ministerio Público. Ya será el juez el que pueda señalar la hora y fecha dentro de las 24 horas conforme a procedimiento”, indicó la autoridad.

Dos nuevos aprehendidos

En relación con la ampliación de la investigación, el Fiscal General explicó que en horas de la mañana se procedió a notificar y aprehender a dos personas de sexo masculino, quienes tendrían participación en el hecho investigado.

Según detalló, uno de ellos figura como representante legal y el otro como socio capitalista. Ambos se presentaron inicialmente ante el Ministerio Público con la intención de brindar su declaración informativa en calidad de testigos. Sin embargo, tras la valoración de los elementos colectados y en el marco de las facultades establecidas en el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, se emitió una resolución fundamentada de aprehensión.

“Estas dos personas se quedan aprehendidas en oficinas de la Fiscalía conjuntamente y bajo custodia de la Policía Boliviana, como es la Felcn”, precisó Mariaca.

Coordinación con la Felcn

La autoridad también informó que se sostuvo una reunión con el director general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), además de jefes de grupo y el director departamental de esa unidad, que actúa como brazo operativo en la investigación bajo la dirección funcional del Ministerio Público.

Durante ese encuentro se evaluaron los informes de los grupos especiales y el trabajo de la comisión de fiscales, con el objetivo de definir los próximos pasos dentro del proceso investigativo.

Finalmente, Mariaca adelantó que los dos aprehendidos serán imputados y puestos ante un juez cautelar, quien deberá definir su situación jurídica en las próximas horas, en el marco del avance del caso 'maletas'.

