Vecinos de la OTB Alto Aranjuez denunciaron el robo de 10 postes y letreros de señalización en la ciudad, ocurrido la madrugada del 23 de enero sobre la avenida Circunvalación, cerca del Servicio General de Identificación Personal (Segip).

Las cámaras de vigilancia registraron a tres personas, vestidas con uniformes similares a los de funcionarios municipales, retirando los postes desde una camioneta sin placa. En las imágenes se observa cómo cargan varios postes antes de abandonar el lugar.

“Han debido robar no solo aquí, sino en otros sectores; tienen indumentaria similar a la de los funcionarios”, declaró una vecina afectada.

Otro residente señaló que el horario y la falta de placa del vehículo llamaron su atención.

Los vecinos presentaron la denuncia ante la Policía para dar con los responsables.

Por su parte, el director de Bienes Municipales, Wilson Espinoza, confirmó que los sujetos no son trabajadores del Municipio y aseguró que se realizará el seguimiento del caso.

Mientras tanto, anunció que los postes serán repuestos para garantizar la seguridad y orientación de la población.



