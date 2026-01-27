TEMAS DE HOY:
narcoma Caso Narcomaletas Laura Rojas

32ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Robo de postes y letreros alarma a vecinos en Cochabamba

Las cámaras de vigilancia registraron a tres personas, vestidas con uniformes similares a los de funcionarios municipales, retirando los postes desde una camioneta sin placa. En las imágenes se observa cómo cargan varios postes antes de abandonar el lugar.

Cristina Cotari

27/01/2026 14:29

El robo de los postes. Foto: Red Uno
Cochabamba

Escuchar esta nota

Vecinos de la OTB Alto Aranjuez denunciaron el robo de 10 postes y letreros de señalización en la ciudad, ocurrido la madrugada del 23 de enero sobre la avenida Circunvalación, cerca del Servicio General de Identificación Personal (Segip).

Las cámaras de vigilancia registraron a tres personas, vestidas con uniformes similares a los de funcionarios municipales, retirando los postes desde una camioneta sin placa. En las imágenes se observa cómo cargan varios postes antes de abandonar el lugar.

“Han debido robar no solo aquí, sino en otros sectores; tienen indumentaria similar a la de los funcionarios”, declaró una vecina afectada.

Otro residente señaló que el horario y la falta de placa del vehículo llamaron su atención.

Los vecinos presentaron la denuncia ante la Policía para dar con los responsables.

Por su parte, el director de Bienes Municipales, Wilson Espinoza, confirmó que los sujetos no son trabajadores del Municipio y aseguró que se realizará el seguimiento del caso.

Mientras tanto, anunció que los postes serán repuestos para garantizar la seguridad y orientación de la población.
 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD