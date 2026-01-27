Defensa de Lidia Patty sostiene que alertó sobre corrupción y hoy enfrenta un proceso penal

La defensa de la exdiputada Lidia Patty aseguró este martes que su defendida denunció hechos de corrupción cuando ocurrieron, pero que sus alertas no fueron atendidas por el Ministerio Público. Según su abogado, el proceso que enfrenta actualmente responde a una persecución en su contra.

Patty se presentó esta jornada en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para firmar las garantías que le permitirán defenderse en libertad dentro del proceso por el caso Fondo Indígena.

El abogado Jorge Nina explicó que los hechos se remontan a proyectos ejecutados en comunidades donde residía Patty, relacionados con la instalación de carpas solares, los cuales —según afirmó— no se cumplieron adecuadamente.

“Cuando la empresa encargada de ejecutar estas carpas solares incumplió el proyecto, Lidia Patty denunció los hechos, pero el Ministerio Público rechazó esa denuncia”, sostuvo Nina.

De acuerdo con los antecedentes del caso, Patty estuvo vinculada a un proyecto de producción de tomates y hortalizas en ocho comunidades, cuyo financiamiento superaba un millón de bolivianos. El fiscal del caso señaló que 700 mil bolivianos habrían sido depositados en una cuenta personal de la exdiputada.

La Fiscalía indicó que el proyecto corresponde al periodo 2009-2010, y que fue auditado en 2017, estableciéndose presunta responsabilidad no solo de Patty, sino también de otras personas involucradas.

El proceso continúa en curso mientras la exdiputada busca demostrar su inocencia en libertad, en un caso que vuelve a generar debate sobre la gestión y fiscalización de los recursos del Fondo Indígena.

Mira la programación en Red Uno Play