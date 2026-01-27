No te quedes sin tu bono PEPE: más de 4.000 personas ya cobraron el primer día

El pago del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) comenzó este lunes 26 de enero y, en su primer día, más de 4.000 personas ya cobraron el beneficio de Bs 150, según informó la Gestora Pública.

El gerente general de la entidad, Marcelo Fernández, calificó la jornada como “todo un éxito” y destacó que el proceso se desarrolló sin ningún inconveniente a nivel nacional. El primer pago se realizó en Santa Cruz a las 07:04, marcando el inicio oficial del programa.

Hasta las 18:00, cerca de cuatro mil beneficiarios accedieron al bono en todo el país, siendo Banco Unión la entidad financiera que registró la mayor cantidad de pagos durante la jornada.

El bono PEPE consiste en Bs 150 mensuales correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo, y puede cobrarse de manera acumulada hasta el 30 de abril, alcanzando un total de Bs 450.

¿Quiénes acceden al beneficio?

El programa está dirigido a personas que ya forman parte de otros programas sociales, como:

Bono Juana Azurduy

Bono Juancito Pinto

Personas con discapacidad

Personas con ceguera

Beneficiarios de la Renta Dignidad

Para evitar filas y aglomeraciones, el pago se realiza según el día de nacimiento del beneficiario. Quienes nacieron antes del 26 de enero podrán cobrar el bono entre febrero y abril. En caso de que la fecha asignada coincida con un feriado o fin de semana, el cobro se traslada automáticamente al siguiente día hábil.

Además, la Gestora Pública habilitó una plataforma digital para que los ciudadanos puedan verificar si son beneficiarios y conocer su fecha de pago. La consulta está disponible en www.gestora.bo, en la sección PEPE.

