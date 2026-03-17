Motociclista sufre triple fractura tras accidente y pide ayuda para costear su recuperación

Un joven motociclista resultó gravemente herido luego de un accidente de tránsito, cuando fue impactado por un vehículo mientras regresaba a su domicilio tras su jornada laboral.

Según su testimonio, el hecho ocurrió de manera repentina y le hizo perder el conocimiento. “No recuerdo nada más después del impacto”, relató la víctima.

A raíz del accidente, el joven sufrió una triple fractura expuesta en la pierna, que afectó la tibia, el peroné y el tobillo, lesiones de alta gravedad que requieren múltiples intervenciones quirúrgicas.

Actualmente, el afectado enfrenta elevados gastos médicos. Aunque el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) cubrió una parte, los costos ya superan los 20 mil bolivianos, incluyendo cirugías, medicamentos y tratamiento especializado.

El motociclista también denunció presuntas irregularidades en el proceso judicial. Indicó que la conductora involucrada estuvo inicialmente aprehendida, pero posteriormente quedó en libertad. Además, cuestionó que el caso haya sido resuelto bajo un acuerdo de responsabilidad compartida.

“Me dijeron que quedó 50-50, pero no me parece justo”, expresó, asegurando que no tuvo participación en esa decisión debido a que se encontraba inconsciente.

El joven, quien era el principal sustento de su familia y trabajaba con su motocicleta, ahora se encuentra imposibilitado de generar ingresos. Por ello, solicita apoyo económico a la población para continuar con su tratamiento y recuperación. Asimismo, pidió que las autoridades revisen su caso y se haga justicia.

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