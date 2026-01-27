Nuevo presidente de Honduras promete ir "de frente" contra la inseguridad

El nuevo presidente de Honduras, Nasry Asfura, prometió este martes luchar "de frente" contra la inseguridad, uno de los principales problemas de este país azotado por las pandillas, en su discurso de investidura.

Asfura, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, dialogó sobre una mayor cooperación en seguridad con el secretario de Estado, Marco Rubio, durante un encuentro en Washington el 12 de enero.

"Seguridad, de frente a luchar contra la inseguridad, no tengan duda de eso", prometió el mandatario tras juramentar ante el Congreso.

Mira la programación en Red Uno Play