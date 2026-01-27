TEMAS DE HOY:
Caso Narcomaletas Laura Rojas Boliviana secuestrada y torturada

32ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Nuevo presidente de Honduras promete ir "de frente" contra la inseguridad

Asfura, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, dialogó sobre una mayor cooperación en seguridad con el secretario de Estado, Marco Rubio, durante un encuentro en Washington el 12 de enero.

AFP

27/01/2026 13:50

El nuevo presidente de Honduras Nasry Asfura. Foto: AFP
Tegucigalpa, Honduras

Escuchar esta nota

El nuevo presidente de Honduras, Nasry Asfura, prometió este martes luchar "de frente" contra la inseguridad, uno de los principales problemas de este país azotado por las pandillas, en su discurso de investidura.

Asfura, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, dialogó sobre una mayor cooperación en seguridad con el secretario de Estado, Marco Rubio, durante un encuentro en Washington el 12 de enero.

"Seguridad, de frente a luchar contra la inseguridad, no tengan duda de eso", prometió el mandatario tras juramentar ante el Congreso.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD