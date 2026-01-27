TEMAS DE HOY:
Caso Narcomaletas Laura Rojas Boliviana secuestrada y torturada

32ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Droga camuflada en fertilizante: Felcn intercepta camión en la ruta Bioceánica

El cargamento ilegal fue descubierto durante un operativo de control de la FELCN en la carretera Bioceánica – Santa Cruz. La droga estaba camuflada entre bolsas de fertilizante.

Silvia Sanchez

27/01/2026 14:05

Camión cargado con urea escondía cocaína y marihuana en la ruta Bioceánica. Foto Policía Boliviana
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) interceptaron un tractocamión que transportaba cocaína y marihuana ocultas entre bolsas de urea, durante un operativo de control en la carretera Bioceánica – Santa Cruz.

El procedimiento se realizó como parte de los controles rutinarios en esta importante vía internacional. Durante la requisa del motorizado, los agentes encontraron 10 paquetes sospechosos escondidos cuidadosamente entre la carga de fertilizante, que tenía como destino Puerto Quijarro.

Tras realizar la prueba de campo, se confirmó que los paquetes contenían clorhidrato de cocaína y marihuana, evidenciando un intento de camuflaje para burlar los controles antidroga.

Ante el hallazgo, las personas implicadas fueron aprehendidas y posteriormente puestas a disposición del Ministerio Público, que inició las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y el destino final de la droga.

La ruta Bioceánica es considerada un corredor estratégico, por lo que las fuerzas antidroga mantienen operativos constantes para frenar el tráfico de sustancias controladas.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD