Droga camuflada en fertilizante: Felcn intercepta camión en la ruta Bioceánica

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) interceptaron un tractocamión que transportaba cocaína y marihuana ocultas entre bolsas de urea, durante un operativo de control en la carretera Bioceánica – Santa Cruz.

El procedimiento se realizó como parte de los controles rutinarios en esta importante vía internacional. Durante la requisa del motorizado, los agentes encontraron 10 paquetes sospechosos escondidos cuidadosamente entre la carga de fertilizante, que tenía como destino Puerto Quijarro.

Tras realizar la prueba de campo, se confirmó que los paquetes contenían clorhidrato de cocaína y marihuana, evidenciando un intento de camuflaje para burlar los controles antidroga.

Ante el hallazgo, las personas implicadas fueron aprehendidas y posteriormente puestas a disposición del Ministerio Público, que inició las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y el destino final de la droga.

La ruta Bioceánica es considerada un corredor estratégico, por lo que las fuerzas antidroga mantienen operativos constantes para frenar el tráfico de sustancias controladas.

