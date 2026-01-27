TEMAS DE HOY:
¿Recibes el Subsidio Prenatal o de Lactancia? Esta app te dice qué productos tienes y tu saldo

La aplicación “Mi Subsidio” permite a las beneficiarias del Subsidio Prenatal y de Lactancia consultar productos disponibles, saldos, entregas y solicitar delivery de forma rápida y segura.

Silvia Sanchez

27/01/2026 14:06

¿Recibes el Subsidio Prenatal o de Lactancia? Esta app te dice qué productos tienes y tu saldo. Foto SEDEM
Si eres beneficiaria del Subsidio Prenatal, de Lactancia o del Subsidio Universal Prenatal por la Vida, ahora puedes consultar toda tu información desde el celular gracias a la aplicación oficial “Mi Subsidio”, desarrollada por el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM).

La app permite verificar el saldo de productos, conocer qué paquetes ya fueron entregados o cuáles están pendientes, además de hacer seguimiento al consumo biométrico, evitando filas y confusiones en los puntos de entrega.

¿Qué puedes hacer con la app “Mi Subsidio”?

Entre sus principales funciones destacan:

  • Consulta de saldo: revisa los productos disponibles, precios asignados y el total ya consumido.

  • Seguimiento de paquetes: verifica el estado de los paquetes entregados y pendientes.

  • Control biométrico: monitorea el registro del consumo realizado.

  • Reportes: accede a fechas de facturación y entrega.

  • Delivery: solicita el envío de los paquetes directamente a tu domicilio.

¿Dónde descargarla?

La aplicación “Mi Subsidio” está disponible de forma gratuita en la Google Play Store para dispositivos Android.

Para ingresar y realizar las consultas, solo necesitas tu número de cédula de identidad, lo que garantiza un acceso rápido y seguro a la información de tu subsidio.

Desde el SEDEM recomiendan utilizar únicamente los canales oficiales para evitar desinformación y asegurar un correcto uso del beneficio.

