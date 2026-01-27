TEMAS DE HOY:
¿Viajas en la recta final de vacaciones? Atención a los tramos con cortes y desvíos en Bolivia

La Administradora Boliviana de Carreteras reporta restricciones, desvíos y cortes en al menos cinco departamentos. Si viajas este martes 27 de enero, planifica tu ruta y toma precauciones.

Silvia Sanchez

27/01/2026 10:07

Estas rutas tienen restricciones y horarios especiales en Bolivia. Foto ABC
Bolivia

Si tienes previsto viajar este martes 27 de enero, en la última semana de vacaciones y aprovechando el fin de semana largo, es importante que revises el estado de las carreteras antes de salir.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) emitió un reporte actualizado sobre la Red Vial Fundamental, en el que advierte sobre cortes, desvíos y restricciones horarias en varios tramos del país, debido a trabajos de mantenimiento, construcción y emergencias.

Las afectaciones se concentran en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, por lo que las autoridades recomiendan planificar el viaje con anticipación, salir con tiempo y conducir con extrema precaución.

Tramos afectados

Cochabamba – Llavini a Bombeo
🔸 Restricción vehicular especial
Cortes: 07:00 a 11:30 y 13:00 a 17:30

Tarija – Itacua a La Central
🔸 Restricción vehicular
Horarios:

  • 07:00 a 09:30

  • 10:30 a 12:00

  • 13:30 a 15:30

  • 16:30 a 18:00

La Paz – Patamanta a Huarina
🔸 Tránsito permitido con desvíos habilitados
🔸 Dos carriles disponibles

La Paz – Puente Chaco (salida) a Puente Villa (salida)
🔸 Restricción por la construcción de la carretera Unduavi–Chulumani
Horarios:

  • Lunes a sábado: 08:00 a 12:00 y 13:30 a 18:00

  • Domingos y feriados: 08:00 a 13:00

Beni – Santo Domingo a Monte Grande
🔸 Tramo en evaluación
🔸 Tránsito restringido en el sector Monte Grande – Santo Domingo

Santa Cruz – San Germán a Puente Ichilo
🔸 Desvío provisional por daño en alcantarilla

Santa Cruz – Bermejo a La Angostura
🔸 Trabajos con maquinaria pesada en el sector Choro Viejo
🔸 Solo un carril habilitado

Pando – La Floresta (Monte Alegre a San Miguel)
🔸 Tramo transitable con desvíos por obras en ejecución

Recomendaciones para los viajeros

  • Sal con tiempo suficiente y revisa rutas alternas.

  • Respeta la señalización vial y los desvíos habilitados.

  • Mantén distancia de seguridad y conduce con precaución.

  • Lleva combustible, agua y provisiones, especialmente en tramos largos o aislados.

Desde la ABC y el Ministerio de Obras Públicas señalaron que los trabajos continúan de manera coordinada para garantizar la seguridad vial y restablecer la normal transitabilidad en las rutas afectadas.

