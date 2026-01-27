TEMAS DE HOY:
Boliviana secuestrada y torturada Caso Narcomaletas Exdiputada Laura Rojas

32ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Gobierno reactiva proyectos de saneamiento básico en Warnes

Las iniciativas incluyen una planta de tratamiento de aguas residuales y un sistema de alcantarillado sanitario.

Juan Marcelo Gonzáles

27/01/2026 12:44

Foto: Oscar Mario Justiniano, Ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El Gobierno nacional anunció la reactivación de proyectos de saneamiento básico en el municipio de Warnes, en Santa Cruz, tras una reunión sostenida entre el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano, y directivos de la Cooperativa de Servicios Públicos de Warnes (Cosepw), en el departamento de Santa Cruz.

El encuentro tuvo como objetivo dar viabilidad a proyectos que fueron presentados hace varios años ante el entonces Ministerio de Medio Ambiente y Agua, pero que no recibieron respuesta ni continuidad durante la pasada gestión.

Durante la reunión, los presidentes del Comité del Directorio de Vigilancia y del Directorio Administrativo de la cooperativa explicaron que las iniciativas están vinculadas a la instalación de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y a la implementación de un sistema de alcantarillado sanitario para la ciudad de Warnes. Ambos proyectos ya contaban con aprobación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero quedaron paralizados por falta de impulso institucional.

Asimismo, los representantes de Cosepw solicitaron que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) autorice el uso de recursos propios de la cooperativa para realizar inversiones en mejoras internas del servicio.

En respuesta, el ministro Oscar Mario Justiniano reafirmó el compromiso del Gobierno para retomar y destrabar estos proyectos, destacando que su ejecución permitirá mejorar el acceso a servicios básicos y la calidad de vida de las familias de Warnes.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD