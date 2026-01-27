Gobierno reactiva proyectos de saneamiento básico en Warnes

El Gobierno nacional anunció la reactivación de proyectos de saneamiento básico en el municipio de Warnes, en Santa Cruz, tras una reunión sostenida entre el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano, y directivos de la Cooperativa de Servicios Públicos de Warnes (Cosepw), en el departamento de Santa Cruz.

El encuentro tuvo como objetivo dar viabilidad a proyectos que fueron presentados hace varios años ante el entonces Ministerio de Medio Ambiente y Agua, pero que no recibieron respuesta ni continuidad durante la pasada gestión.

Durante la reunión, los presidentes del Comité del Directorio de Vigilancia y del Directorio Administrativo de la cooperativa explicaron que las iniciativas están vinculadas a la instalación de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y a la implementación de un sistema de alcantarillado sanitario para la ciudad de Warnes. Ambos proyectos ya contaban con aprobación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero quedaron paralizados por falta de impulso institucional.

Asimismo, los representantes de Cosepw solicitaron que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) autorice el uso de recursos propios de la cooperativa para realizar inversiones en mejoras internas del servicio.

En respuesta, el ministro Oscar Mario Justiniano reafirmó el compromiso del Gobierno para retomar y destrabar estos proyectos, destacando que su ejecución permitirá mejorar el acceso a servicios básicos y la calidad de vida de las familias de Warnes.

