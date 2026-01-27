Encuentran sin vida a mujer arrastrada por el río Chocaya en Quillacollo

El cuerpo de una mujer de 62 años, arrastrada por el río Chocaya en el municipio de Quillacollo, fue hallado a tres kilómetros del lugar donde fue vista por última vez. Según el reporte, la víctima fue sorprendida por la corriente mientras intentaba cruzar el caudal.

Personal de Bomberos y comunarios de la zona lograron rescatar el cuerpo la mañana de este martes en el sector de Marquina. El hallazgo fue confirmado por las autoridades tras las labores de búsqueda.

Desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se informó que, en las últimas horas, se procedió al levantamiento legal de dos cadáveres que fallecieron a causa de la crecida de ríos por las lluvias.

La segunda víctima es un hombre de 65 años, quien perdió la vida en la zona sur de Cochabamba al caer al río mientras buscaba su ganado extraviado.

Las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones y evitar acercarse a los ríos debido al aumento del caudal provocado por las lluvias.

