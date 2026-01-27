“Tiene que caer quien tenga que caer”: reacciones políticas por el caso 'maletas' que involucra a juez y exdiputada

Candidatos a la Alcaldía y a la Gobernación de Santa Cruz se pronunciaron sobre la investigación del caso 'maletas', por el que guardan detención preventiva la candidata a primera concejala Laura Rojas y el juez Hebert Zeballos.

El candidato a la Gobernación por la alianza Libre, Juan Pablo Velasco, expresó su preocupación por la participación de un funcionario encargado de administrar justicia en el país.

“Me llama la atención que haya jueces involucrados. No puede ser que personas encargadas de administrar la justicia estén relacionadas con galpones con armas y con droga. Esperemos que se cumpla la ley y se investigue al juez”, señaló Velasco.

Por su parte, el candidato a la Gobernación por la agrupación Santa Cruz Para Todos, Otto Ritter, pidió una investigación minuciosa y subrayó que la política no debe interferir para que el caso se esclarezca a la brevedad.

“La justicia tiene que ser lo más objetiva posible, lo más clara y darle certeza al pueblo. Lamentablemente en Bolivia hemos estado acostumbrados a que la ley no se aplique con objetividad a todos”, denunció Ritter.

En la misma línea, el concejal Federico Morón, afirmó que la investigación debe profundizarse, especialmente sobre la internación de más de 30 maletas y el uso de un pasaporte diplomático por parte de la exdiputada.

“Tiene que caer quien tenga que caer. Me parece una ilegalidad total y que debe investigarse. El pueblo cruceño debe estar atento para que este caso no quede en el olvido”, alertó Morón.

Antecedentes del caso

Según información de la Fiscalía, la exdiputada Laura Rojas arribó al aeropuerto Viru Viru el 29 de noviembre de 2025 en un jet privado junto a sus hijas y más de 30 maletas. Un día después utilizó su pasaporte diplomático, que había caducado, para retirar las maletas y eludir los controles aduaneros.

Se presume que las maletas fueron trasladadas en un microbús desde Viru Viru hasta un galpón de la empresa Ebose, propiedad del juez Hebert Zeballos, que fue allanado el 20 de enero. Allí se encontró un cargamento de 79 kilos de marihuana, además de una máquina procesadora de la sustancia controlada.

