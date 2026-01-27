Fuertes lluvias y granizo dañan cultivos de maíz, papa y arveja en Cochabamba

Una fuerte granizada acompañada de lluvias causó daños la noche del lunes en cultivos en los municipios de Sipe Sipe y Vinto en el departamento de Cochabamba.

El responsable de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de Sipe Sipe, Romario Cayata, informó que el evento adverso sorprendió a varias comunidades y afectó principalmente cultivos de maíz, papa y arveja.

“Anoche se suscitó una granizada en nuestro municipio. Esta mañana nos dirigimos al lugar y se está verificando la cantidad de hectáreas afectadas”, señaló.

Según los primeros reportes, entre cuatro y cinco comunidades resultaron afectadas, entre ellas Viloma Cala Cala, donde los productores expresaron su preocupación por las pérdidas.

Además de los cultivos, las lluvias provocaron la crecida de ríos y el deterioro de los caminos, lo que dificulta el acceso de los comunarios a las zonas productivas.

Por su parte, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Hídricos de la Gobernación, Óscar Zelada, precisó que la afectación preliminar en Sipe Sipe alcanza las 18 hectáreas, mientras que en Vinto la magnitud fue menor.

En ese contexto, recomendó a la población evitar acercarse a los ríos debido al aumento del caudal, con el fin de prevenir accidentes y posibles tragedias.



