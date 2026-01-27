“Lo bueno de un artista es que no se va nunca”: el hijo de Nando Barba habla sobre sus últimos días

La música cruceña llora la partida de uno de sus grandes exponentes. Nando Barba, reconocido músico y referente cultural, falleció ayer en Brasil a los 74 años, tras una dura batalla contra un linfoma extranodal TNK, un tipo de cáncer poco frecuente y agresivo.

En una emotiva entrevista con El Mañanero, su hijo Ricardo Barba relató los últimos meses de su padre y la lucha que sostuvo desde enero de 2025 en Brasil, donde recibió atención especializada tras complicaciones intestinales que inicialmente no habían sido diagnosticadas con precisión.

“Desde enero empezó toda esta travesía. Primero le diagnosticaron una enfermedad intestinal, luego le hicieron biopsias y en junio de 2025 nos confirmaron que tenía linfoma TNK, muy raro y violento”, explicó Ricardo.

Detalló que Nando completó un primer ciclo de seis quimioterapias, pero el cáncer regresó poco después de su regreso a Bolivia. “Le hicieron otra quimioterapia, lo desestabilizó mucho y estuvo internado casi dos meses, gran parte en terapia intensiva con diálisis diaria, hasta su fallecimiento ayer a las cuatro de la tarde”, agregó.

Ricardo también informó que los familiares se encuentran gestionando los trámites en el consulado y con la empresa funeraria en Brasil.

“Si todo sale bien, Dios lo permite, estaremos el viernes o sábado en Santa Cruz para acompañar a mi papá. Vamos a informar en mis redes sociales sobre el velorio y el entierro, porque él era una persona católica”, señaló.

Nando Barba deja un legado musical que trascendió generaciones y consolidó su nombre como un referente de la cultura cruceña. Su hijo lo recordó como un hombre disciplinado, generoso y apasionado por la música. “Lo bueno de un artista como él es que no se va nunca”, concluyó Ricardo, conmoviendo a quienes siguen su obra y su historia.

Mira la programación en Red Uno Play