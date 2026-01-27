Carnaval de mascotas: diversión y adopción este domingo en Cochabamba

Este domingo 1 de febrero, Cochabamba vivirá una jornada llena de peluditos y diversión con el tradicional Corso de Mascotas.

La actividad comenzará a las 9:00 de la mañana en la Plaza Colón, recorrerá el Prado y finalizará en la Plaza de las Banderas, donde se realizará una feria de adopción y bienestar animal.

El responsable de Zoonosis de la Alcaldía, Jorge Meruvia, destacó que este tipo de eventos fomenta la adopción responsable y el cuidado de los animales.

Además, se contará con ambulancia y vacunaciones para los animalitos que participen, garantizando su seguridad durante el corso.

Por su parte, responsable de la Fundación Una Mano-Una Patita, Vivian Sánchez, celebró que la actividad crece cada año y promueve el respeto y cariño hacia las mascotas.

“El fundamento de este corso siempre fue mostrar en sus mejores colores a nuestros rescataditos e invitar a las familias a fortalecer el vínculo con sus mascotas, fomentando la conciencia sobre el cuidado y no maltrato animal”, señaló.

Las autoridades invitan a toda la población cochabambina a ser parte de este evento, disfrutar del desfile y participar en la feria junto a rescatistas, empresas y organizaciones que promueven el bienestar animal.

Para más información, los interesados pueden acercarse a la Unidad de Zoonosis.



Mira la programación en Red Uno Play