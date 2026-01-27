Multa de Bs 500 a dueños que no vacunen a sus perros contra la rabia en Cochabamba

La Alcaldía de Cochabamba, a través del área de Zoonosis, anunció la aplicación de sanciones económicas a los propietarios de canes que no cumplan con el esquema de vacunación antirrábica, como parte de las medidas para frenar la propagación de la enfermedad.

Según el reporte oficial, los dueños que no acrediten la vacunación de sus perros serán multados con Bs 500. Además, los canes encontrados en la vía pública serán sancionados con Bs 150, mientras que los casos reincidentes recibirán una multa de Bs 300. En situaciones donde se evidencie maltrato animal, la sanción puede alcanzar los Bs 1.000.

El jefe de Zoonosis, Diego Prudencio, informó que estas acciones se intensifican tras registrarse el primer caso de rabia humana en lo que va del año, un hecho que calificó como “lamentable” y que obliga a reforzar la vigilancia sanitaria en el municipio.

“Vamos a fortalecer las acciones de educación sanitaria, los operativos sancionatorios, las capturas selectivas y las campañas de vacunación”, señaló Prudencio.

Primer caso de rabia humana

La autoridad confirmó el fallecimiento de una menor de edad a causa de la exposición al virus de la rabia, lo que activó reuniones interinstitucionales para coordinar una respuesta inmediata.

“Hemos estado reunidos para mancomunar esfuerzos ante este evento tan doloroso”, expresó el jefe de Zoonosis.

Prudencio explicó que, de acuerdo con el reporte de la Unidad Nacional de Laboratorios (Unalab) del Senasag, el perro que mordió a la menor dio negativo a rabia. Sin embargo, aclaró que este resultado abre distintos escenarios, por lo que se reforzarán las pruebas y contrapruebas para descartar un posible falso negativo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la responsabilidad de los dueños de mascotas, recordando que la vacunación es gratuita en campañas oficiales y constituye una medida clave para proteger la salud pública.

