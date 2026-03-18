Eliser Roca denuncia “mano negra” tras su inhabilitación

El candidato a la Alcaldía de El Alto por Unión por el Cambio (UPC), Eliser Roca, denunció este martes presuntas irregularidades en el proceso que derivó en su inhabilitación, asegurando que no fue notificado de manera formal ni oportuna por el Órgano Electoral.

En conferencia de prensa brindada en puertas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roca afirmó que recién se enteró del proceso a través de redes sociales y que la notificación oficial habría sido enviada únicamente vía WhatsApp a la presidenta de su organización política.

“Jamás me lo han dado a conocer ni por correo ni por ningún medio formal. Hoy sale primero en redes y después recién notifican”, cuestionó.

El candidato señaló que hasta el momento no ha podido acceder a los antecedentes del caso, lo que lo dejaría en estado de indefensión.

“Solo nos han entregado una hoja que no dice nada. ¿Cómo me puedo defender si no me dan los documentos?”, reclamó.

Roca denunció que detrás de su inhabilitación existiría una “mano negra” que busca sacarlo de la contienda electoral. Afirmó que su candidatura responde al respaldo ciudadano y no a intereses partidarios, por lo que considera que su exclusión responde a motivaciones externas.

Asimismo, vinculó el caso con intereses económicos, señalando a un empresario relacionado con el servicio de basura, a quien acusó de intentar perjudicarlo debido a su propuesta de revisar contratos municipales.

“No estoy dispuesto a negociar con hechos de corrupción”, sostuvo.

En su defensa, el candidato aseguró haber cumplido con todos los requisitos exigidos por la normativa electoral, incluyendo residencia en El Alto durante los últimos años.

“Tengo domicilio, voto en El Alto y he presentado todos mis documentos en orden”, afirmó.

Roca también manifestó su preocupación por la reacción de la población alteña ante esta situación, aunque aclaró que no busca generar conflictos.

“No quiero convulsión, quiero soluciones y transparencia”, indicó, al tiempo de advertir que existe malestar ciudadano.

Finalmente, anunció que apelará la decisión una vez tenga acceso a la documentación correspondiente y pidió a las autoridades electorales actuar con transparencia.

“El pueblo alteño no puede quedar atrás por estas decisiones. Este camino es irreversible”, concluyó.

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