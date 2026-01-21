TSE advierte: ninguna acción judicial alterará las elecciones subnacionales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó este jueves que continúa cumpliendo estrictamente el calendario electoral para las Elecciones Subnacionales 2026 y rechazó cualquier acción que pretenda alterarlo.

El vocal Carlos Ortiz, en conferencia de prensa, declaró:

“El TSE rechaza categóricamente cualquier intento de obstaculizar el desarrollo del proceso electoral mediante acciones infundadas que vulneren el principio de preclusión y afecten el sistema democrático”.

La medida responde a recientes eventos en Cuatro Cañadas, Santa Cruz, donde una sala judicial admitió un amparo constitucional vinculado a la cancelación de la personería jurídica del partido Acción Democrática Nacionalista (ADN).

El TSE subrayó que no permitirá que decisiones judiciales aisladas ni interpretaciones erróneas alteren las fechas del proceso electoral, y reafirmó su compromiso con la transparencia y legalidad de las elecciones subnacionales.

Además, el organismo informó que este jueves 22 de enero sostendrá una reunión con representantes de los partidos políticos para definir acciones contra la guerra sucia y la desinformación en redes sociales durante la campaña electoral.

