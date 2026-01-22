DDE de Cochabamba reporta 14 denuncias por cobros irregulares en inscripciones escolares

La Dirección Departamental de Educación (DDE) de Cochabamba informó que recibió 14 denuncias por cobros irregulares durante el periodo de inscripciones escolares, principalmente en unidades educativas de reciente creación.

El director departamental de Educación, Édgar Veizaga, señaló que tras conocerse los reclamos se procedió a paralizar los cobros a través de la Subdirección de Educación Regular, luego de socializar la normativa con padres de familia y directores.

“Hasta hoy tenemos 14 denuncias. Se asistió a estas unidades educativas para entablar reuniones y se paralizaron estos cobros”, afirmó la autoridad.

¿Qué tipo de cobros se denunciaron?

Según el reporte oficial, varios padres señalaron que en algunos colegios se exigieron pagos adicionales para cubrir sueldos de porteros, secretarías, regencias e incluso horas de trabajo docente.

Veizaga indicó que los establecimientos argumentaron falta de ítems o personal asignado por el Estado, pero aclaró que estos cobros no pueden realizarse durante las inscripciones.

Precisó que solo están permitidos después del inicio de clases y previa aprobación en una asamblea general de padres de familia.

Posibles sanciones

El titular de la DDE explicó que las direcciones distritales son las encargadas de aplicar sanciones, que pueden ir desde llamados de atención hasta procesos administrativos contra directores.

“En el caso de los padres de familia no existe sanción porque ellos no dependen de nosotros”, aclaró.

Pensiones no pueden subir hasta abril

Veizaga también recordó que la normativa vigente prohíbe el incremento de pensiones escolares hasta el mes de abril, cuando recién se define el ajuste oficial para la gestión.

“Hay un Ministerio de Educación que rige para colegios fiscales, de convenio y privados. Lo que corresponde es cumplir la restricción”, subrayó.

La aclaración se dio tras el pronunciamiento de la Asociación Nacional de Colegios Particulares (Andecop), que planteó un incremento desde inicios de año para cubrir el aumento salarial de docentes y personal administrativo.

Desde la DDE insistieron en que cualquier ajuste debe realizarse dentro del marco legal y no de manera unilateral.

