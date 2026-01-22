Un incendio devastador consumió por completo una vivienda en el barrio Santiago Parada, a la altura del octavo anillo del canal Guapilo, en la ciudad de Santa Cruz. Una familia de cinco integrantes perdió absolutamente todo y hoy pide ayuda para volver a empezar.

El siniestro se registró la tarde del miércoles, cuando la vivienda se encontraba deshabitada, ya que sus ocupantes estaban trabajando. A pesar de la rápida alerta a los equipos de emergencia, el fuego avanzó con fuerza y arrasó con todos los ambientes del inmueble.

“Estábamos en el trabajo y como a las cuatro y media nos avisan que mi casa se estaba incendiando. Cuando llegamos, todo ya estaba calcinado. Bomberos llegó, pero ya no pudieron hacer nada”, relató el propietario, visiblemente afectado.

El fuego destruyó por completo electrodomésticos, muebles y objetos personales, dejando a la familia solo con la ropa que llevaba puesta.

“Se me quemó la garrafa, la cocina, la heladera… quedamos con la ropa en el cuerpo. Vivo con mis hijos. Gracias a Dios tenemos buenos vecinos que nos recibieron para pasar la noche”, contó el hombre.

Ahora, la familia apela a la solidaridad de la población para recuperar algunas pertenencias básicas y reconstruir su hogar.

“Le pido ayuda a la gente de buen corazón. Esto ha sido un dolor muy grande, perdimos el trabajo de toda una vida. Todo se me vino abajo”, expresó entre lágrimas.

De manera preliminar, se informó que el incendio habría sido provocado por un cortocircuito. Bomberos tuvo que derribar paredes para controlar las llamas y el caso continúa en proceso de investigación.

